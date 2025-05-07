الحوثيون: اتفاق وقف اطلاق النار مع أميركا ولايشمل إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثيين اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار بينها والولايات المتحدة "لا يشمل استثناء إسرائيل من العمليات" مما يشير إلى أن هجمات السفن التي عطلت التجارة العالمية لن تتوقف تماما.

ونقلت وكالة رويترز عن كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام اليوم قوله " إن الاتفاق لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال"

وأوضح " الذي حصل هو مع الجانب الأميركي بوساطة عمانية والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأميركية.. طالما أعلنوا التوقف والتزموا فعلا فموقفنا دفاعي وسيتوقف الرد".

ياتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه قرر وقف الضربات ضد اليمن مقابل التزام الحوثيين بوقف استهداف السفن، وهو ما اعبرته الجماعة "انتصارا"

وقال ترامب إن "الحوثيين قالوا إنهم لم يعودوا يريدون القتال، وهذه أخبار جيدة وأقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم، وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".

وأضاف أن واشنطن لم تتوصل إلى اتفاق مع الحوثيين، لكنهم "استسلموا"، و"قالوا لنا: رجاء، توقفوا عن قصفنا ونحن سنتوقف من جانبنا عن استهداف السفن".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بوزارة الدفاع (البنتاغون) أن الجيش الأميركي تلقى تعليمات بوقف الضربات ضد الحوثيين بعد محادثات بقيادة ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب مع الحوثيين بوساطة عُمان الأسبوع الماضي.

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كما أعلنت الخارجية العمانية أن اتصالات سلطنة عمان مع واشنطن والجهات المعنية في صنعاء أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار مضيفة أنه "حسب الاتفاق، لن يستهدف أي طرف الآخر بما في ذلك السفن الأميركية، مما يضمن حرية الملاحة".

أما المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فقالت، في مؤتمر صحفي، إن "الحوثيين استسلموا ولا يريدون الاستمرار في القتال، والرئيس ترامب وافق على وقف العمليات ضدهم".

وأضافت أنه إذا التزم الحوثيون بعدم استهداف السفن فستلتزم الولايات المتحدة بعدم استهدافهم، مبيّنة أن "الاتفاق مع الحوثيين يتعلق فقط بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر".

وتشن الولايات المتحدة منذ 15 مارس/آذار الماضي ضربات جوية كثيفة على اليمن، إذ توعد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، وحذر إيران من مواصلة دعمها لهم.

وينفذ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها، إسنادا لغزة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقد وسعوا دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية، بعدما شكّل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تحالفا لمواجهتهم وتنفيذ ضربات في اليمن.