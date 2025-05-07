أوكرانيا تهاجم موسكو بعد وصول زعماء لحضور احتفالات عيد النصر

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، الأربعاء، إسقاط مسيّرات أطلقتها أوكرانيا نحو العاصمة بعد وصول قادة أجانب، من بينهم الرئيس الصيني شي جنيبينغ والبرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا، لحضور إحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية.

وأكد سوبيانين تحييد 9 طائرات بدون طيار في الساعات الأخيرة "عند اقترابها من موسكو". وقال عبر تطبيق تليغرام إنّ "متخصّصين في خدمات الطوارئ يعملون في موقع سقوط الحطام".

وأعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية إغلاق مطار جوكوفسكي بضواحي موسكو، خارج العاصمة، والمطار الرئيسي في مدينة كالوجا جنوبي موسكو مؤقتا.

وتستعد العاصمة الروسية لاستضافة أكثر من 20 من قادة العالم في عرض عسكري بالساحة الحمراء، بعد الجمعة، احتفالا بذكرة انتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

خسائر في كييف

في الجانب الأوكراني، قُتل شخصان وأصيب 7 آخرون، الأربعاء، بكييف في هجمات شنتها مسيّرات روسية، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

وأضاف رئيس البلدية "يتواصل هجوم مسيّرات العدو على المدينة. ابقوا في الملاجئ".

كذلك، أُصيب 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، وأدخل 3 منهم المستشفى، في حين عولج البقية في المكان وفق المصدر نفسه.

وأدخل 3 أطفال المستشفى لإصابتهم بحروق إثر سقوط حطام مسيّرات على مبنى من 9 طوابق، متسببا باندلاع حريق في حي سفياتوشينسكي غرب المدينة أيضا، وفق أجهزة الإغاثة.

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وتعرضت مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا لهجوم شنته 13 مسيّرة روسية ليل الثلاثاء-الأربعاء، على ما ذكرت الشرطة التي أشارت إلى وقوع 3 جرحى.