ويتكوف يأمل تقدما بمفاوضات غزة قبل زيارة ترامب للمنطقة

عبر المبعوث الأميركي الخاص ستيفن ويتكوف مساء الاثنين عن أمله في أن يكون هناك تقدم في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة "قبل أو أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب" للمنطقة.

ونقل مراسل أكسيوس عن ويتكوف -في تصريحات للصحفيين خلال فعالية بمناسبة "يوم الاستقلال" في السفارة الإسرائيلية بواشنطن- قوله إنه يتحدث مع قطر ومصر وإسرائيل كل يوم تقريبا ويأمل تحقيق تقدم.

وأكد ويتكوف رغبة كل من ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استعادة المحتجزين في غزة، وأنه يتم العمل "بشكل منسق".

وبشأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي شن عملية عسكرية مكثفة في القطاع، قال ويتكوف إن إسرائيل "دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها" وإن الرئيس ترامب يدعمها.

كما شدد على أهمية استعادة الأسرى، مؤكدا على ضرورة أن تقوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بنزع سلاحها.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية والإمارات وقطر، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إنه لا جدوى حاليا من زيارة ترامب إسرائيل.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا للموقع، فإن الحرب على قطاع غزة هي السبب في عدم شمول إسرائيل ضمن جولة الرئيس الأميركي للمنطقة، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بما يراه مناسبا.

إعلان

ونقل أكسيوس أيضا عن مسؤول عربي قوله إن الصورة العامة لزيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة في سياق حرب غزة سيئة للغاية.

كما قال ترامب إن بلاده ستعمل على إيصال المساعدات الغذائية إلى سكان قطاع غزة، متهما -في تصريحات بالبيت الأبيض- العديد من الأطراف في المساهمة بتفاقم الأوضاع، وحركة حماس بـ"الاستيلاء" على كل ما يتم إدخاله للقطاع، على حد قوله.