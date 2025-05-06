هزة أرضية تضرب إقليم الحوز بالمغرب

سجّل المغرب، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، ضربت إقليم الحوز جنوبي المملكة الذي شهد زلزالا مدمرا قبل نحو عامين.

وقال ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء (حكومي)، لموقع التلفزيون الحكومي المغربي إن الهزة "وقعت بالأطلس الكبير لإقليم الحوز".

وأضاف أن الهزة التي سُجلت على عمق 11 كيلومترا، وقعت الساعة 12.21 ظهرا (11.21 بتوقيت غرينتش).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الهزة لم تخلف أية أضرار على مستوى المنشآت.

وشهد المغرب في سبتمبر/أيلول 2023 زلزالا بقوة 6.8 درجات مركزه إقليم الحوز جنوب غربي البلاد، أودى بحياة أكثر من 2900 شخص وخلّف دمارا واسعا، وهو أكبر الزلازل التي عرفتها البلاد من حيث عدد الوفيات منذ عام 1960.