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قوات الدعم السريع تقصف مستودعات الوقود ومطار بورتسودان

A general view shows large plume of smoke and fire rising from fuel depot after what military sources told Reuters is a Rapid Support Forces (RSF) drone attack in Port Sudan targetting fuel storage facilities in Port Sudan, Sudan May 5, 2025. Sudan Ministry Of Energy And Petroleum/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT
الدخان يتصاعد من مستودعات الوقود بعد قصفها بمسيرات الدعم السريع (رويترز)
6/5/2025

قالت مصادر للجزيرة من مطار بورتسودان السوداني إن طائرة مسيرة قصفت خزانات وقود داخل المطار، مما تسبب في انفجار واندلاع حريق.

وأضافت المصادر للجزيرة أن الدفاع المدني باشر احتواء النيران الناتجة عن قصف المسيرة، وأن السلطات السودانية أخلت المطار وعلّقت جميع الرحلات.

وفي وقت سابق اتّهمت السلطات السودانية قوات الدعم السريع بشن هجوم بمسيّرة هو الثاني خلال يومين على بورتسودان، المقر المؤقت للحكومة السودانية، وقد أدى الهجوم إلى اشتعال النيران في مستودع الوقود الرئيسي.

وأفادت تقارير إعلامية بتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في سماء مدينة بورتسودان بعد الهجوم، وأفاد مراسل ميداني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن لون السماء تحوّل إلى الأحمر بعد الانفجار الذي وقع مساء.

وبينما تعمل السلطات السودانية على احتواء الحريق، حذّر وزير الطاقة والنفط بالحكومة السودانية من "كارثة محتملة" في المنطقة جراء انتشار النيران في عدة مستودعات "ممتلئة بالوقود".

وأفاد مصدر حكومي بوقوع انفجار ثان في المستودع ليل الاثنين، عازيا السبب إلى تمدّد النيران.

ووصف وزير الطاقة والنفط بالحكومة السودانية محيي الدين سعيد الهجوم بأنه "عملية إرهابية" تستهدف بنية تحتية مدنية، خاصة أن مستودعات بورتسودان تمد بالوقود شمالي البلاد وشرقيها، وهي مساحات شاسعة يسيطر عليها الجيش.

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وتقع المستودعات على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب مدينة بورتسودان التي نزح إليها مئات الآلاف من المدنيين منذ بدء الحرب، كما انتقل إليها موظفو الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في السودان.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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