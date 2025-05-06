قتيل و3 جرحى بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي البلاد، فيما أعلن الجيش اللبناني تسلمه فلسطينيا ثالثا مشتبها به في إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة على طريق الجامعات بين كفر رمان والنبطية جنوبي لبنان.

بالتزامن مع ذلك، قال الجيش اللبناني إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلّمته شخصا هو الثالث منذ يومين، للاشتباه بضلوعه بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل أواخر مارس/آذار الماضي، نفى حزب الله مسؤوليته عنها.

وقال الجيش، في بيان، إنه تسلّم "من حركة حماس، الفلسطيني ق.س عند مدخل مخيم البص بقضاء صور" جنوب لبنان.

وأشار الجيش اللبناني إلى أنه "باشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص"، فيما لم تعلّق حماس فورا على ذلك.

وكان الجيش أعلن أنه تسلم من الحركة شخصين يشتبه بضلوعهما في إطلاق صواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية.

وسابقا، حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية لـ"القيام بأي أعمال تمسُّ بالأمن القومي اللبناني".

وأعلن الجيش اللبناني منتصف أبريل/نيسان تحديد المجموعة المنفّذة لعمليتي إطلاق صواريخ من لبنان في 22 و28 مارس/آذار الماضي، موضحا أنها تضمّ لبنانيين وفلسطينيين.

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وشنّت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان، أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص، وأسفر عن إصابة نحو 17 ألفا، فضلا عن نزوح ما يقارب مليونا و400 ألف من مناطقهم.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2774 خرقا، قتلت خلالها نحو 200 وأصابت 491 على الأقل، وفق بيانات رسمية.

كما تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، ونفذت انسحابا جزئيا، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.