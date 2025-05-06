فيديو غراف.. أبرز هجمات إسرائيل على اليمن

شنت إسرائيل مساء أمس الاثنين غارات مكثفة بـ30 مقاتلة على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وذلك ضمن هجمات إسرائيلية سابقة أُطلق على كل منها اسما خاصا بها، يوضحها الفيديو غراف المرفق.

وزعم جيش الاحتلال أن غاراته الجديدة قصفت أهدافا تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، مضيفا أن الهجوم استهدف ميناء الحُديدة ومصنعا للخرسانة شرق المدينة، وذلك "ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون" الأحد الماضي.

وقد تسبب القصف الذي استهدف أمس مصنع إسمنت باجل بمحافظة الحديدة غربي اليمن في مقتل 4 أشخاص وإصابة 42 آخرين، في حصيلة غير نهائية، وفق وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين.