عشرات الشهداء وجيش الاحتلال يعتزم توسيع عملياته في رفح

استشهد 9 فلسطينيين منذ فجر اليوم الثلاثاء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للشهر الـ19 على التوالي، في حين ذكرت وزارة الصحة في القطاع أن 48 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 142 آخرون بنيران الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 52 ألفا و615 شهيدا و118 ألفا و752 مصابا.

وأعلن جيش الاحتلال اعتزامه توسيع عملياته العسكرية في رفح جنوبي القطاع بعد تطويقها لعدة أسابيع.

وقال في بيان: "بعد استكمال تطويق رفح قبل عدة أسابيع، لا تزال قوات الجيش تواصل نشاطها في المنطقة، ومن المتوقع أن تتوسع رقعته لتشمل عدة مواقع وأحياءً إضافية".

وادعى أنه "حتى الآن، تمكنت قوات مجموعة الجنود التابعة للواء 188 بقيادة الفرقة 36، من رصد وتدمير عشرات الوسائل القتالية والبُنى التحتية المعادية، ومن تصفية عشرات المسلحين في رفح".

قصف ونسف

وقال مصدر طبي إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخران في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر في قصف إسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

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وأوضح أن فلسطينيين آخرين استشهدا، الأول بقصف استهدف حي السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا بمحافظة الشمال، والثاني برصاص مسيرة إسرائيلية في منطقة الشعف بحي التفاح شرق غزة.

وذكر المصدر أن فلسطينيين اثنين استشهدا متأثرين بجروح أصيبا بها في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقال مصدر طبي في مستشفى الكويت التخصصي الميداني -فجر اليوم- إن طفلة استشهدت وأصيب مواطنون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس.

وأوضح أن فلسطينيا استشهد بقصف إسرائيلي استهدف حي العمور في بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس، في حين أُصيب آخر في قصف شقة سكنية وسط خان يونس.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منزلا شمال عبسان الكبيرة شرق خان يونس دون الإبلاغ عن إصابات.

ووسط القطاع، قال مستشفى العودة الأهلي -في بيان- إن فلسطينيين اثنين، من بينهما سيدة، استشهدا فجر اليوم بقصف إسرائيلي على منزل بجوار مدرسة السوارحة في مخيم النصيرات، في حين وصل جثمانهما إلى المشفى.

وحسب شهود عيان، فإن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، في حين واصل الجيش نسف الأحياء السكنية في محافظة الشمال، حيث فجر روبوتا في منطقة الشيماء شمال بلدة بيت لاهيا.

يشار إلى أن إسرائيل، المدعومة أميركيا، ترتكب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير دولية وأممية.