إسرائيل تقصف مطار صنعاء الدولي وتخرجه عن الخدمة

أعلنت إسرائيل إخراج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة في اليوم الثاني من هجومها الجوي الواسع على اليمن، كما قصفت منشآت للنفط والكهرباء ومصنعا للإسمنت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المطار خرج عن الخدمة "بشكل كامل"، متهما جماعة أنصار الله (الحوثيين) باستخدامه لنقل الأسلحة.

وأضاف أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت أيضا -عصر اليوم الثلاثاء- محطات كهرباء يستخدمها الحوثيون ومصنع إسمنت عمران الذي يستخدمونه لبناء الأنفاق، حسب ادعاءاته.

من جانبها، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن "العدوان الصهيوني استهدف مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء حزيز وذهبان وعصر ومصنع إسمنت عمران".

استهداف 10 مواقع

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم استهدف 10 مواقع في اليمن بينها مطار صنعاء الدولي ومنشآت نفطية ومراكز وقود.

وقصف الجيش الإسرائيلي مبنى الركاب وطائرات مدنية ومرافق خدمية في مطار صنعاء، وفقا للتقارير الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي فورا تمهيدا لمهاجمتها، وذلك في إطار استمرار الغارات على اليمن.

وجاء الهجوم الجديد على مطار العاصمة بعد يوم واحد من شن إسرائيل غارات على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قالت إنها رد على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون الأحد.