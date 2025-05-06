إسرائيل تقصف مطار صنعاء الدولي وتخرجه عن الخدمة

قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) في اليمن إن عدوانا إسرائيليا استهدف عصر اليوم الثلاثاء مطار العاصمة صنعاء.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إخراج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قصف مبنى الركاب وطائرات مدنية ومرافق خدمية في مطار صنعاء.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم يستهدف 10 مواقع في اليمن بينها مطار صنعاء الدولي ومنشآت نفطية ومراكز وقود.

وفي وقت سابق اليوم أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي فورا تمهيدا لمهاجمتها، وذلك في إطار استمرار الغارات على اليمن.

وجاء الهجوم الجديد على مطار العاصمة بعد يوم واحد من شن إسرائيل غارات على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قالت إنها رد على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون الأحد.