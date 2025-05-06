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عاجل | مصدر أمني سوري للجزيرة: قتلى وجرحى من الأمن العام في هجوم شنه مسلحون من فلول النظام السابق في ريف السويداء

6/5/2025-|آخر تحديث: 6/5/202508:35 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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