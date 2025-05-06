عاجل | رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: الشعب السوداني لا يخيفه استهداف المنشآت المدنية
6/5/2025-|آخر تحديث: 6/5/202508:07 م (توقيت مكة)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: ساعة القصاص ستحين
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: نعمل على هزيمة المليشيا وكل من يعاونها وشعبنا حتما سينتصر
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: القوات المسلحة تعمل على ردع العدوان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: الشعب السوداني لا يخيفه استهداف المنشآت المدنية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة