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عاجل | رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: الشعب السوداني لا يخيفه استهداف المنشآت المدنية

6/5/2025-|آخر تحديث: 6/5/202508:07 م (توقيت مكة)

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: ساعة القصاص ستحين

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: نعمل على هزيمة المليشيا وكل من يعاونها وشعبنا حتما سينتصر

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: القوات المسلحة تعمل على ردع العدوان

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: الشعب السوداني لا يخيفه استهداف المنشآت المدنية

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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