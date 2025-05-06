البرهان يتوعد بالقصاص بعد استهداف بورتسودان

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء "بالقصاص" من المسؤولين عن استهداف منشآت مدنية في بورتسودان شرقي البلاد، وذلك في مقطع مصور أظهر الدخان المتصاعد من ميناء المدينة بأعقاب هجوم بالمسيّرات تُتهم قوات الدعم السريع بتنفيذه.

وقال البرهان -والدخان يتصاعد من خلفه- إن القوات المسلحة السودانية تعمل على ردع ما وصفه "بالعدوان"، متعهدا بأن "ساعة القصاص ستحين" لمحاسبة المسؤولين عن استهداف المنشآت المدنية التي تخدم الشعب السوداني.

وأضاف أن الشعب السوداني لا يخيفه استهداف المنشآت المدنية، بعد هجمات طالت الليلة الماضية محطة كهرباء ميناء بشائر2، ومحيط مطار بورتسودان الدولي، ومستودعات شركة النيل للبترول، وقاعدة فلامنغو العسكرية، وفندق كورال، بالإضافة إلى قصر الضيافة الحكومي.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية تعمل على هزيمة ما سماها "المليشيا وكل من يعاونها"، بإشارة إلى قوات الدعم السريع، مشددا على أن "الشعب السوداني حتما سينتصر".

⭕ كـلـمــة السيد رئـيـس مجلس السيـادة القائد العام للقـوات المسلحــة الفريق أول الركن عبـدالـفـتـــاح البـرهـــان . pic.twitter.com/iE6QWqdOwE — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) May 6, 2025

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وكانت مصادر أفادت للجزيرة بأن مسيّرات قصفت فجر اليوم مستودعات للوقود في ميناء ومطار بورتسودان.

وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت ترتفع بكثافة في محيط ميناء بورتسودان منذ فجر اليوم، بعد هجوم بمسيّرة على مستودع للوقود، حيث اشتعلت النيران وتصاعد الدخان على مقربة من الميناء الجنوبي والميناء الرئيسي في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

وقالت شركة الكهرباء إن مسيرة استهدفت محطة بورتسودان التحويلية مما أدى الى انقطاع تام للتيار الكهربائي في المدينة.

وكان هجوم مماثل بالمسيّرات استهدف مطار بورتسودان الدولي تسبب في نشوب حريق في محيط المطار، وفق مصادر للجزيرة.

وقالت مصادر من داخل المطار للجزيرة إن مسيّرة قصفت خزانا للوقود بداخله وتسبب في حدوث انفجار ضخم، وقامت على إثره سلطات المطار بإجلاء الركاب وعلقت جميع الرحلات الجوية.