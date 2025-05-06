ترامب: سنتوقف عن قصف اليمن ولدينا إعلان كبير قبل زيارة المنطقة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتوقف فورا عن قصف اليمن بعدما أكد الحوثيون أنهم لا يريدون القتال -وفق ادعائه- كما صرح بأنه سيصدر "إعلانا كبيرا للغاية" قبل زيارته المرتقبة للشرق الأوسط.

وفي تصريحاته للصحفيين خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض، قال ترامب إن "الحوثيين قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال، وهذه أخبار جيدة"، من دون أن يبين تفاصيل هذا الإعلان.

وتابع قائلا: "أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم، وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".

وأوضح أن الولايات المتحدة لم تتوصل إلى اتفاق مع الحوثيين، لكنهم طلبوا وقف القصف، و"قالوا لنا: رجاء، توقفوا عن قصفنا ونحن سنتوقف من جانبنا عن استهداف السفن".

ترمب: الحوثيون قالوا لنا رجاء توقفوا عن قصفنا وسنتوقف من جانبنا عن استهداف السفن، ونحن سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في #اليمن#الأخبار pic.twitter.com/h6rzNIW2VD — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 6, 2025

"إعلان كبير للغاية"

وقال ترامب أيضا إنه "سيكون لدينا إعلان كبير للغاية قبل زيارة الشرق الأوسط"، من دون ذكر تفاصيل.

وقد أعلن البيت الأبيض مؤخرا أن ترامب سيزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو/أيار الجاري.

إعلان

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد ساعات قليلة من هجوم جوي إسرائيلي على اليمن أدى إلى إخراج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة، بعد يوم من هجوم مماثل استهدف ميناء الحديدة غربي البلاد.

من جانبها، تشن الولايات المتحدة منذ 15 مارس/آذار الماضي، ضربات جوية كثيفة على اليمن، إذ توعد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، وحذر إيران من مواصلة دعمها لهم.