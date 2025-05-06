روسيا تتهم أوروبا والناتو بالإعداد لمواجهة عسكرية مباشرة

اتهم سكرتير المجلس الأمني الروسي سيرغي شويغو -اليوم الثلاثاء- حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي بالإعداد لصراع عسكري مباشر مع موسكو.

وقال شويغو -في مقالة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا- إنه بتحريض ودعم من لندن وباريس تواصل النخب الأوروبية الإدلاء بتصريحات صاخبة حول ضرورة إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

وأضاف أن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أطلقا برامج تهدف إلى تهيئة الغرب لمواجهة عسكرية مباشرة مع بلاده، واصفا هذه الخطوات بـ"العدوانية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم -أمس- الغرب بمحاولة استفزازه لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال تصريحات ضمن فيلم وثائقي بثه التلفزيون الحكومي حول 25 عاما من حكمه "أرادوا استفزازنا، وأرادوا دفعنا لارتكاب أخطاء".

وأضاف أنه مع ذلك لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية، وقال "أتمنى ألا تكون هناك حاجة لذلك في المستقبل أيضا".

وأكد بوتين أن روسيا تمتلك قوات ووسائل كافية لتحقيق كل ما تحتاجه في الحرب التي بدأت عام 2022، وهو العام الذي بدأت فيه موسكو حربها على جارتها أوكرانيا.

وكان بوتين وقيادته قد هددوا مرارا وتكرارا باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا وحلفائها خلال الحرب.