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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

6/5/2025-|آخر تحديث: 6/5/202508:55 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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