51 شهيدا بمجازر جديدة للاحتلال في غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم الاثنين في مجازر جديدة بمناطق متفرقة من قطاع غزة، بينما أعلنت كتائب القسام عن كمين جديد ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 51 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 15 استشهدوا إثر قصف استهدف شققا سكنية في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وتعرضت أحياء في مدينة غزة وشمالها لغارات متزامنة عنيفة.

واستشهد 6 بينهم أطفال إثر غارة على منزل في شارع النخيل بحي التفاح شرقي مدينة غزة، كما استشهد اثنان في حي الشجاعية القريب.

واستشهد وأصيب كثيرون في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة وفي مناطق عدة وسطها، بينها مفترق الصحابة وشارع عمر المختار وشارع اليرموك ومحيط كلية الرباط.

عاجل | في أحدث حصيلة: 8 شهداء وعدد كبير من الجرحى، جرّاء غارتين لطيران الاحتلال على تبة النويري ومحيط برج "النوري" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/zyuS2qCabB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 5, 2025

وفي شمال القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة السلاطين في بيت لاهيا، كما استشهد 4 في قصف على مدينة بيت حانون.

إعلان

وفي جنوب القطاع، استشهد 5 وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة معن شرقي خان يونس.

وأسفرت غارات أخرى وقصف مدفعي عن شهداء ومصابين في مناطق المواصي وقيزان رشوان والقرارة والمنارة في خان يونس.

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 في قصف على مخيم النصيرات، بينما استشهدت فلسطينية متأثرة بجروح إثر قصف مماثل على مدينة دير البلح.

ويأتي القصف الإسرائيلي المكثف بينما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قررت توسيع الهجوم على قطاع غزة.

حصيلة جديدة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 32 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 119 آخرون بنيران قوات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن 2459 استشهدوا وأصيب 6569 آخرون منذ استئناف إسرائيل عدوانها على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 إلى 52 ألفا و567 شهيدا وأكثر من 118 ألفا و600 جريح.

كمين جديد

وصباح اليوم، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تنفيذ كمين مركب في خان يونس تمكنت خلاله من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها.

وقالت القسام -عبر تطبيق تلغرام- إنها اشتبكت مع القوة الإسرائيلية من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" قرب السياج الفاصل شرق خان يونس.

يأتي ذلك غداة إعلان القسام تنفيذ 3 عمليات ضد قوات الاحتلال في رفح أسفرت عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

4 ألوية

في الأثناء، قالت صحيفة معاريف اليوم إن كتائب الهندسة القتالية النظامية الثلاث التابعة للجيش الإسرائيلي تعمل للمرة الأولى بالتوازي في غزة.

إعلان

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يشغّل حاليا لواءي غولاني وغيفعاتي في غزة بالإضافة إلى اللواءين المدرعين 188 و401.

وعقب استئناف العدوان على غزة، توغل الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع وسيطر على ما يسمى محور موراغ بين خان يونس ورفح جنوبا، كما يشن هجمات برية في الشمال قرب بيت لاهيا وبيت حانون.