وفاة فلسطيني في الأسر واتهام إسرائيل باقتراف "جريمة طبية" بحقه

أعلنت هيئتان فلسطينيتان عن استشهاد الأسير الفلسطيني محيي الدين فهمي سعيد نجم (60 عامًا) من مدينة جنين، أثناء وجوده في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن نجم، الذي كان معتقلا إداريًا منذ الثامن من أغسطس/آب 2023، أمضى إجماليا نحو 19 عاما في السجون الإسرائيلية.

وأكد البيان أن وفاته تنضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين فقدوا حياتهم بسبب "الجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وذكر البيان أن نجم، وهو متزوج وأب لـ6 أبناء، تعرض لما وصفوه بـ"جريمة طبية" من خلال حرمانه الكلي من العلاج. وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب بحقه "جريمة مركبة" عبر استمرار اعتقاله إداريًا لأكثر من عامين وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة رغم وضعه الصحي الحرج.

اتهامات بالإهمال الطبي

وأشار البيان المشترك إلى أن نجم كان من بين مئات الأسرى المرضى الذين يواجهون ما وصفوه بـ"القتل البطيء" في السجون الإسرائيلية، نتيجة ما اعتبروه إهمالا طبيا ممنهجا.

وفي السياق نفسه، قالت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان، إن "استشهاد الأسير محيي الدين نجم يعد جريمة إعدام مكتملة الأركان ارتكبتها إدارة سجون الاحتلال بدم بارد من خلال الإهمال الطبي المتعمد والحرمان المستمر من العلاج".

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يُشار إلى أن وفاة نجم تأتي وسط اتهامات متكررة للسلطات الإسرائيلية بانتهاج سياسات الإهمال الطبي تجاه الأسرى المرضى، مما يثير قلقًا واسعًا بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية.