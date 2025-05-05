هيئات تفضح تنكيل الاحتلال بالصحفي المعتقل علي السمودي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان بأن الصحفي علي السمودي تعرض على مدار 72 ساعة لعمليات تنكيل متواصلة، حيث احتجز بداية اعتقاله في ثكنة عسكرية ثم نُقل إلى مركز تحقيق وإلى سجن مجدو.

وأضافت الهيئة أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي ادعاءات واضحة بشأن اعتقاله، كما لم يسمح له بتناول أدويته.

ومن المقرر أن يعرض السمودي أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية يوم غد الثلاثاء، وهي الجلسة الأولى.

يشار إلى أن السمودي اعتقل من منزله في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية قبل نحو أسبوع. وهو يعاني من عدة مشكلات صحية ويحتاج إلى متابعة طبية.

والجدير بالذكر أن السمودي من بين 49 صحفيا يواصل الاحتلال اعتقالهم منذ بداية الحرب على غزة.

وخلال تلك الفترة كان السمودي يقوم بتغطية الأحداث والتطورات في جنين، وسبق له أن أصيب عدة مرات بنيران جيش الاحتلال، وكان أخطرها عندما قتلت إسرائيل الزميلة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار 2022، حيث كان مع زملاء آخرين برفقتها خلال تغطية توغل عسكري إٍسرائيلي لمخيم جنين.