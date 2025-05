مقتل 3 من الشرطة الداغستانية في هجوم

أعلنت السلطات في داغستان مقتل 3 من عناصر الشرطة اليوم الاثنين في هجوم من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مركبتهم في العاصمة محج قلعة.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن الشرطة تمكنت من تصفية اثنين من المهاجمين.

كما نقلت الوكالة عن متحدث باسم المستشفى الجمهوري في محج قلعة أن 4 جرحى نقلوا إلى المستشفى عقب الهجوم، وكلهم في حالة خطِرة.

وتداولت حسابات على منصة تلغرام مقطع فيديو قالت إنه يظهر جثث عناصر الشرطة ممددة في الشارع بجانب مركبة للشرطة.

وأظهر مقطع آخر مسلحا بملابس سوداء يطلق النار في الشارع ثم يفر هاربا.

🇷🇺 The first moments of the terrorist attack on a police patrol in Makhachkala Dagestan.

One of the terrorist was killed by a police officer in a knife fight another was shot.

1/ pic.twitter.com/YKhQmMVM4C

— Lord Bebo (@MyLordBebo) May 5, 2025