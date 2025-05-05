حماس تسلم مطلوبا ثانيا إلى السلطات اللبنانية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمته شخصا هو الثاني منذ أمس، للاشتباه بضلوعهما بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل أواخر مارس/آذار الماضي، وذلك بعد تحذير لبنان الحركة من القيام بعمليات من شأنها المساس بأمن البلد أو سيادته.

وقال الجيش -في بيان- إن مديرية المخابرات تسلمت من حركة حماس فلسطينيا ثانيا مشتبها بتورطه بعمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس/آذار الماضي.

وأكد مباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، بينما لم يصدر تعليق فوري من حماس بشأن ما أورده الجيش.

وأمس الأحد، أعلن الجيش أنه تسلم من الحركة شخصا يشتبه بضلوعه في إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية أواخر مارس/آذار، موضحا أن ذلك جاء نتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام.

والجمعة، حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسُّ بالأمن القومي.

وأعلن الجيش اللبناني منتصف أبريل/نيسان الماضي تحديد المجموعة المنفّذة لعمليتي إطلاق صواريخ من لبنان في 22 و28 مارس/آذار، موضحا أنها تضم لبنانيين وفلسطينيين.

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وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت تل أبيب ما لا يقل عن 2774 خرقا له، ما خلف 199 قتيلا و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى السبت.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط، ونفذت انسحابا جزئيا، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.