غارات أميركية تستهدف صنعاء ومدنا يمنية

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) استهداف مناطق في العاصمة صنعاء وكل من صعدة والجوف شمالي البلاد ومأرب بالوسط.

وقالت المصادر إن الساعات الأولى من اليوم الاثنين شهدت استهداف مناطق مختلفة في اليمن بنحو 21 غارة أميركية تسببت بإصابة 14 شخصا في حصيلة أولية.

وأوضحت المصادر أن العاصمة صنعاء سجلت غارات استهدفت منطقة عطان ومديرية بني مطر ومنطقة الملكة في مديرية بني حشيش وشارع الأربعين بمنطقة سعوان في مديرية شعوب وشارع المطار- الروضة بمديرية بني الحارث.

وأكدت أن 3 غارات أميركية استهدفت شرق مدينة صعدة، كما طالت الغارات مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأشارت المصادر إلى تسجيل غارتين على مديرية رغوان بمحافظة مأرب.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الجماعة عن سلسلة غارات أميركية استهدفت جزيرة كمران وميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة (غرب)، فضلا عن غارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف (شمال).

وأعلنت جماعة أنصار الله في وقت سابق فرض حصار جوي شامل على إسرائيل ردا على توسيع العمليات في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن جماعته ستعمل على فرض الحصار بتكرار استهداف المطارات خاصة مطار اللد المسمى مطار بن غوريون الدولي.

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ودعا سريع كل شركات الطيران العالمية لإلغاء رحلاتها إلى مطارات إسرائيل حفاظا على سلامة طائراتها، مشددا على أن "اليمن لن يقبل باستمرار الاستباحة التي يحاول العدو فرضها بضرب البلدان العربية".

وكان الإعلام الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أمس الأحد أن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون.

أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ "كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة".

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بإصابة 8 أشخاص إثر انفجارات جراء سقوط الصاروخ.