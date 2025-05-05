مسؤول أميركي لأكسيوس: لا جدوى حاليا من زيارة ترامب لإسرائيل

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إنه لا جدوى حاليا من زيارة الرئيس دونالد ترامب إسرائيل في إطار جولته المقررة بالمنطقة منتصف الشهر الجاري.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا للموقع، فإن الحرب في غزة هي السبب في عدم شموله إسرائيل ضمن جولته في الشرق الأوسط.

لكن هؤلاء أشاروا في الوقت نفسه إلى أن ترامب أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بما يراه مناسبا، وقالوا إن العملية في غزة تشبه اللجوء للخيار النووي.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن الرئيس الأميركي لا يلعب دورا نشطا في الجهود الحالية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والمجال ضئيل أو معدوم لدى البيت الأبيض للتحرك بشأن غزة.

وقال مسؤولون أميركيون وعرب لأكسيوس إن غزة ليست أولوية قصوى لترامب، ومن المرجح أن يركز خلال زيارته على القضايا الثنائية والاستثمارات.

كما قال مسؤولون إسرائيليين وأميركيون إن تركيز البيت الأبيض تحول إلى الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية مع إيران.

ونقل أكسيوس أيضا عن مسؤول عربي قوله إن الصورة العامة لزيارة ترامب إلى المنطقة في سياق حرب غزة سيئة للغاية.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي إن بلاده ستعمل على إيصال المساعدات الغذائية إلى سكان قطاع غزة.

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وأضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أن العديد من الأطراف تساهم في تفاقم الأوضاع، وأن حماس تستولي على كل ما يتم إدخاله للقطاع، على حد قوله.

وكان البيت الأبيض أعلن مؤخرا أن ترامب سيزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو/أيار.