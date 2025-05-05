عاجل | أكسيوس عن مسؤول أميركي: لا جدوى حاليا من زيارة ترامب لإسرائيل

أكسيوس عن مسؤول أميركي: لا جدوى حاليا من زيارة ترامب لإسرائيل

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: الحرب في غزة سبب عدم زيارة ترامب لإسرائيل ضمن جولته في الشرق الأوسط

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: حددنا زيارة ترامب للمنطقة موعدا نهائيا للتوصل إلى صفقة جديدة بشأن الرهائن

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر بشكل فعال للقيام بما يراه مناسبا في غزة

أكسيوس: المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون يعترفون بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة والأسرى وصلت لطريق مسدود.

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: تركيز البيت الأبيض تحول إلى الحرب في أوكرانيا والمحادثات مع إيران

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: المجال ضئيل أو معدوم لدى البيت الأبيض للتحرك بشأن غزة

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: العملية في غزة تشبه اللجوء للخيار النووي ونفضل التوصل لاتفاق خلال أسبوعين

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: البديل عن البقاء في المنطقة الإنسانية هو مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة طواعية

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: العملية العسكرية الواسعة في غزة ستبدأ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق