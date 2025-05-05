صحف عالمية: إسرائيل تمارس تكتيكات غزة في الضفة ولا تكترث بمصير دروز سوريا

واصلت الصحف العالمية الحديث عن الكارثة الإنسانية التي تتفاقم في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهرين، كما تحدثت أيضا عن ممارسة إسرائيل تكتيكات حرب غزة في الضفة الغربية، وعن عدم اكتراثها بمصير الدروز في سوريا.

فقد أكدت "نيويورك تايمز"، أن القطاع "يواجه كارثة إنسانية متفاقمة بسبب الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى استفحال الجوع فيه"، وأشارت إلى الاتهامات المتزايدة التي توجهها منظمات إنسانية ومسؤولون أوروبيون لإسرائيل والتي تتعلق باستخدام المساعدات كأداة ضغط سياسية.

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كما نقلت الصحيفة عن المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، أن كثيرين يموتون بسبب نفاد الأدوية، وأن المرضى يتصلون يائسين للسؤال عن بدائل علاجية، لكنهم لا يجدون إجابات.

الائتلاف المسيحاني

أما صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فنشرت مقالا لعالمة الاجتماع سيلفين بول، التي اعترضت على وصف الحكومة الإسرائيلية باليمينية المتطرفة، وقالت إنها "تفضل نعتها بالائتلاف المسيحاني".

وترى الكاتبة أن اليمين المتطرف "ليس هو ما يهدد إسرائيل بل المسيحانية اليهودية المكونة من التحالفات اليمينية والدينية، والتي يستغلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جيدا لخدمة مصالحه". وقالت إن أمورا أخرى تهدد منها الحروب والانهيار التعليمي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

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وعن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تحقيقا قالت فيه إن إسرائيل "نقلت أدوات وتكتيكات حربها على غزة إلى الضفة، مما تسبب في قتل مئات المدنيين العزّل بينهم أطفال دون العاشرة".

وعلاوة على الخسائر البشرية، لفتت الصحيفة إلى ما اعتبرته وجها آخر للتصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة، والذي قالت إنه "يتمثل في تدمير البيوت والبنى التحتية وتهجير آلاف العائلات، بالتزامن مع تضييق أمني شديد وخنق اقتصادي تام".

إسرائيل لا تكترث للدروز

وفي مقال بصحيفة "هآرتس"، قال الكاتب جدعون ليفي، إن إسرائيل لا تكترث لمصير الدروز في سوريا، وإن التعبئة للدفاع عن دروز سوريا "مجرد خدعة مثيرة للسخرية، وربما تكون سعيا من نتنياهو لاستمالة الناخبين الدروز".

وأضاف الكاتب "إذا أرادت إسرائيل الدفاع عن العدالة، فلتبدأ بنفسها وهي التي ترتكب جرائم مروعة ضد الإنسانية وتجوع أكثر من مليوني شخص في غزة".

أميركا تقتل المدنيين اليمنيين

وفيما يتعلق بالضربات الأميركية على أنصار الله (الحوثيين)، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن محللين ومسؤولين أميركيين حديثهم عن "وجود أدلة متزايدة على أن إدارة دونالد ترامب لم تُعط الأولوية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين خلال حملتها الجوية على اليمن".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "تتجاهل قواعد الحد من الأضرار التي تُلحق بالمدنيين، وذلك كي يتمكن القادة من التركيز بشكل أكبر على القوة المميتة عند تنفيذ الغارات العسكرية".

وختاما، قالت "واشنطن تايمز" إن قرار ترامب إعادة فتح سجن "ألكاتراز" ذائع الصيت، يذكر بالانتقادات اللاذعة التي لاحقته بسبب قرارات ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين اعتبرهم "مجرمين خطرين"، إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إن ألكاتراز "سيؤوي أسوأ المجرمين"، مضيفة أن هذا السجن كان حصنا عسكريا ثم سجنا عسكريا، وأُغلق منتصف الستينيات بعد وقت قصير من محاولة الهروب الوحيدة الناجحة.