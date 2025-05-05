تكريم بائع "آيس كريم" يمني تعرض للعنصرية فتبرع بالهدايا لغزة

كرّم ناشطون يمنيون بائع "آيس كريم" تعرض لاعتداء عنصري في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب اليمن.

وأظهرت مقاطع مصورة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات تكريم البائع من قبل رجال أعمال وشباب يمثلون أبناء حضرموت.

وقد شملت المبادرة تقديم اعتذار للبائع نيابة عن أهالي المحافظة للتأكيد على رفض التصرفات العنصرية، مع رسالة واضحة بأن مثل هذه السلوكيات لا تعكس أخلاق أبناء حضرموت.

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وفي خطوة فاجأت الجميع، أعلن البائع التبرع بقيمة الهدايا التي تلقاها لصالح أهل غزة، تضامنا مع ما يواجهونه من معاناة إنسانية.

ووقعت حادثة الاعتداء الثلاثاء الماضي مما أثار موجة استنكار واسعة بالأوساط الشعبية، وقد أظهر مقطع فيديو متداول شخصين يعتديان على البائع حيث قام أحدهما بنهب بضاعته والاعتداء عليه لفظيا وجسديا، وصولا إلى التلفظ بعبارات مسيئة للذات الإلهية.

ووقعت الحادثة على خلفية انتماء البائع إلى محافظة شمالية (إب) الأمر الذي أثار غضبا كبيرا ورفضا لتلك التصرفات العنصرية.

وتفاعلا مع الحادثة، أعلنت السلطات الأمنية في حضرموت القبض على الجناة بعد ساعات من انتشار المقطع، حيث أوقف أحد المعتدين مباشرة، بينما ألقي القبض على الآخر في وقت لاحق.

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وأكدت الجهات الأمنية إحالة القضية إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية.

وجاءت مبادرات التكريم والتعويض للبائع كجزء من جهود مجتمعية تهدف إلى رفض العنصرية وتعزيز قيم التعايش والمساواة.