شاهد.. رشق الرئيس الكيني بالحذاء أثناء خطابه

أظهرت مقاطع مصورة، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الكيني وليام روتو وهو يُرمي بالحذاء في أثناء إلقائه كلمة حول تكاليف المعيشة التي كانت مصدر غضب شعبي.

واضطر روتو في وقت سابق إلى التراجع عن زيادات ضريبية ودعوة أعضاء من المعارضة للانضمام إلى الحكومة، بيد أن السخط ظل مرتفعا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

Someone in the crowd hurled what appeared to be a shoe at President William Ruto during his address at Kehancha Town in Migori County, shortly after launching a 298-unit affordable housing project on Sunday.

The flying object narrowly missed the President, who was momentarily… pic.twitter.com/SP0HwMNqP5

— Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) May 4, 2025