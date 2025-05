رئيس أركان الجيش الأوغندي يعلن احتجاز ناشط معارض "بقبو منزله"

أعلن رئيس أركان الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروجابا، وهو نجل الرئيس يوري موسيفيني، أنه يحتجز ناشطًا معارضًا في قبو منزله، مهددًا باستخدام العنف والتعذيب ضده. وقد أثار هذا التصريح موجة من الإدانات على المستويين المحلي والدولي.

وكان الناشط المعارض إيدي موتوي الذي يعمل حارسا شخصيا لبوبي واين -الزعيم المعارض الأوغندي الشهير- قد اختفى في 27 أبريل/نيسان بعد اختطافه على يد رجال مسلحين بالقرب من العاصمة كمبالا. وقالت حركة الوحدة الوطنية التي ينتمي إليها موتوي إن اختفاءه يشير إلى تصعيد في القمع ضد المعارضين في البلاد.

في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، قال الجنرال موهوزي كاينيروجابا، رئيس أركان الجيش الأوغندي ونجل الرئيس موسيفيني، إن موتوي قبض عليه "مثل الجنادب". وأضاف في تهديد صريح "إنه في قبو منزلي… أنت التالي!"، مشيرًا إلى بوبي واين.

ويُعرف كاينيروجابا بتصريحاته المثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي منشوره الأخير ألمح إلى تعذيب موتوي، مؤكدًا أنه "ضربه وحلق رأسه".

كما توعد كاينيروجابا بمواصلة التعذيب قائلا "إذا استمروا في استفزازنا، سنعاقبهم بشكل أكبر"، في إشارة إلى المعارضة الأوغندية.

He is in my basement. Learning Runyankore. You are next! https://t.co/8pMgdGCru2

— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 1, 2025