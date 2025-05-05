ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا جديدا للأمن القومي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتوقع تعيين خليفة لمستشار الأمن القومي مايك والتز خلال 6 أشهر، مرشحا ستيفن ميلر نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز للمنصب.

وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" إلى احتمال أن يمنح المنصب لستيفن ميلر نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض وصاحب المواقف المتشددة تجاه الهجرة وملف الحدود، حسب تعبيره.

وسبق أن صرح ترامب بأنه رشح مايكل والتز لمنصب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة.

وكانت مصادر مطلعة أوردت قبل أيام أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز ونائبه أليكس وونغ سيتركان منصبيهما، وستلي ذلك استقالات لمسؤولين آخرين.

صدام

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن والتز واجه صعوبة في إيصال أولويات الرئيس للأمن القومي خلال المقابلات، وأنه يتبنى آراء أكثر تشددا تجاه أوكرانيا وإيران.

كما ذكرت "وول ستريت جورنال" أن والتز اصطدم مع مسؤولين في البيت الأبيض.

وتعرّض والتز (51 عاما) -وهو عضو سابق في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية فلوريدا– لانتقادات داخل البيت الأبيض عندما تورط في فضيحة في مارس/آذار الماضي تتعلق بمحادثة عبر تطبيق سيغنال بين كبار معاوني ترامب للأمن القومي.

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لكن الجدل بشأن واقعة "سيغنال" لم يكن المأخذ الوحيد على والتز، إذ قال مصدر مطلع على كواليس مجلس الوزراء إن ترامب يرى أن والتز متشدد جدا ولا ينسق بفاعلية بين مجموعة متنوعة من الأجهزة بشأن السياسة الخارجية، وهو دور رئيسي لمستشار الأمن القومي.