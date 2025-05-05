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غارديان: سكوتلاند يارد تسلمت ملفا بشأن انتهاكات الدعم السريع في السودان

epa12049088 Sudanese people, who fled from the internally displaced persons (IDP) Zamzam camp, rest while on their way to the Tawila Camps amid the ongoing conflict between Sudan's army and the Rapid Support Forces (RSF), in North Darfur, Sudan, 23 April 2025. The RSF claimed control of the Zamzam camp after its assault in April 2025. According to the UNHCR, over four million people have fled Sudan to neighboring countries since the outbreak of the armed conflict in April 2023. EPA-EFE/MARWAN MOHAMED
سودانيون فروا من مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه (الأوروبية)
5/5/2025

كشفت صحيفة غارديان البريطانية أن شرطة "سكوتلاند يارد" تسلمت ملف أدلة يوثق جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات الدعم السريع في السودان.

وقالت الصحيفة إن الشرطة تراجع الملف المكون من 142 صفحة قبل إحالته إلى المحمكة الجنائية الدولية، للمساعدة بالتحقيق في انتهاكات الدعم السريع.

وبحسب محامين قدّموا الملف ونقلت عنهم "غارديان"، فإن الوثائق تقدم أدلة على مسؤولية قيادة قوات الدعم السريع عن جرائم حرب متكررة، كما تفيد الوثائق بأن قادة الدعم السريع كانوا يعلمون بفظائع ارتكبتها قواتهم.

وأشار المحامون إلى مبدأ "المسؤولية القيادية" الذي يشدد على أن القادة كانوا يعرفون أو يجب أن يكونوا على علم بالانتهاجات التي يقوم بها أتباعهم.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مطلع السنة الحالية أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في السودان، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائدها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدّر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

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المصدر : الجزيرة + غارديان

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