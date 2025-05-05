الصليب الأحمر يطالب بعدم تسييس المساعدات إلى غزة

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، وعدم تسييسها.

وقال المتحدث باسم اللجنة كريستيان كاردون إنه لا تزال اللجنة الدولية ملتزمة بتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، ولكن يجب السماح لها بذلك مع احترام المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد والإنسانية والاستقلال.

وأضاف "يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية. إن حجم احتياجات المدنيين في غزة هائل حاليا، ويجب إيصال المساعدات بشكل فوري".

وأشار إلى أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، على إسرائيل استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها".

وتابع أنه بالنظر إلى الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية، فإن اللجنة تشدد بشكل عاجل على تسريع إيصال المساعدات الحيوية إلى سكان قطاع غزة وتسهيل إرساء بيئة آمنة لتوزيعها.

ولطالما حذّرت الأمم المتحدة من الكارثة الإنسانية، وخطر المجاعة الذي يواجه نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

ومنذ أسابيع، تؤكد منظمات الإغاثة الدولية وسكان قطاع غزة أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي في ظل النقص الحاد في المواد الاساسية.

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وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة -أحد موردي الغذاء الرئيسيين في قطاع غزة- يوم 25 أبريل/نيسان الماضي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية".

ووفق إحصاءات أممية، فإن الاحتياجات الغذائية لا تكفي أكثر من 92% من الأطفال بين 6 و23 شهرا، ولا الحوامل والمرضعات بسبب نقص التنوع الغذائي الأدنى.

كما يحتاج نحو 290 ألف طفل دون الخامسة و150 ألفا من الحوامل والمرضعات إلى التغذية والمكملات الدقيقة.

ويُقدر أن أكثر من 60 ألف طفل سيحتاجون العام الجاري إلى علاج سوء التغذية الحاد، فضلا عن أكثر من 16 ألفا من الحوامل والمرضعات.