جيش الاحتلال: مقتل رقيب في دهس عملياتي بغلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الاثنين- مقتل جندي برتبة رقيب في ما سماه حادث دهس عملياتي بغلاف غزة، وذلك في حربه المستمرة على القطاع الفلسطيني.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن "الرقيب أول احتياط ديجين دانيال ساهالو (41 عامًا) من سلاح الهندسة القتالية، قتل في حادث سير عملياتي" في منطقة محيط غزة.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فقد قتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 في معارك برية.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

وأمس، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي وإصابة 4 من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة إثر تفجير نفق في رفح جنوبي غزة، موازاة مع سعيه إلى توسيع عملياته البرية بالقطاع.

وقد دأبت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على إعلان وتوثيق عملياتها ضد جنود الاحتلال وآلياته في مختلف محاور التوغل، وذلك باستهدافها القوات الإسرائيلية بالقذائف وعمليات القنص والكمائن.

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وقد أعلنت كتائب القسام اليوم تنفيذ كمين مركب في خان يونس مكنها من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، والاشتباك معها، وذلك بعد يوم من إعلانها تنفيذ كمين مركب من 3 عمليات في رفح.

ويأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل عدوانها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 170 ألف فلسطيني شهداء وجرحى معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة تتفاقم بالقطاع المحاصر.