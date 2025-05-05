الاحتلال يواصل الاقتحامات بالضفة والمستوطنون يعتدون على فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين، كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين وممتلكاتهم.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات شقبا غربي رام الله، واليامون شمالي جنين، وبيت أمّر شمالي الخليل، وخربة يانون جنوبي نابلس.

كما اقتحمت دوار ثابت ثابت وسط مدينة طولكرم، ومدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من حاجز عورتا.

وقالت مصادر للجزيرة إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية لقواته في جنين شمالي الضفة الغربية عبر حاجز الجلمة.

اعتداءات

من جهة أخرى، نفذ مستوطنون إسرائيليون مساء أمس سلسلة اعتداءات استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، في حين اُعتقل 4 مواطنين، بينهم مسن وطفل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن مستوطنين أحرقوا غرفا زراعية قرب المغيّر شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة.

وأضافت الوكالة أن مستوطنين هاجموا منطقة سهل سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح، وأحرقوا غرفا زراعية تعود لمواطنين من قرية أبو فلاح وبلدة ترمسعيا المجاورتين.

وشرقي الضفة، قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) في بيان إن مستوطنين هاجموا تجمّع المعرجات شمال غربي مدينة أريحا واعتدوا على ممتلكات المواطنين، في محاولة جديدة لتهجير السكان البدو من أراضيهم.

إعلان

وأضافت المنظمة أن الاعتداء تم تحت أنظار قوات الاحتلال التي لم تتدخل، الأمر الذي يشير إلى تواطؤ واضح وتشجيع ضمني لهذه الاعتداءات المتكررة على التجمعات البدوية.

وشمالي الضفة، ذكرت "وفا" أن مستوطنين اعتدوا على عدد من المواطنين الفلسطينيين في قرية عينابوس جنوبي مدينة نابلس.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون 860 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025.

اعتقالات

وعلى صعيد الاعتقالات، ذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنين اثنين من خربة يانون قرب بلدة عقربا جنوب شرقي مدينة نابلس.

كما اعتقل الجيش فلسطينيين اثنين من بلدة بيت أمّر شمالي مدينة الخليل، وقال شهود عيان للأناضول إن المعتقلين هما مسن وطفل جرى اعتقالهما أثناء عملهما في أرض زراعية قرب مدخل البلدة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 960 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة في قطاع غزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.