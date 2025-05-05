الاحتلال يهدم 152 منزلا ومنشأة بالضفة خلال شهر واحد

قالت مصادر للجزيرة -اليوم الاثنين- إن الاحتلال هدم أكثر من 25 منزلا ومنشأة جنوبي الخليل، في حين أفادت هيئة حكومية فلسطينية بهدم 152 منشأة ومنزلا فلسطينيا، وتوزيع إخطارات لهدم 46 منشأة أخرى في الضفة الغربية خلال أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت المصادر اقتحام قوات الاحتلال مصحوبة بجرافات قرية خلة الضبع، في مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية، قبل شروعها في هدم أكثر من 25 منزلا ومنشأة هناك، في حين وثقت منصات مشاهد مصورة من القرية.

لم يتبقَ سوى منزلين ومدرسة.. الاحتلال يهدم معظم منازل قرية خلة الضبع في مسافر يطا جنوبي الخليل pic.twitter.com/4NdUirLrWe — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 5, 2025

هدم وإخطارات

من جهتها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية إن الجيش الإسرائيلي هدم 152 منشأة ومنزلا فلسطينيا، ووزع إخطارات لهدم 46 منشأة أخرى في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خلال أبريل/نيسان المنصرم.

وأوضحت الهيئة -في تقرير شهري نقلته الأناضول- أن سلطات الاحتلال نفذت الشهر الماضي 73 عملية هدم طالت 152منشأة، بينها 96 منزلا مأهولا، و10 منازل غير مأهولة، و34 منشأة زراعية، وغيرها.

وذكرت الهيئة أن عمليات الهدم تركزت في محافظات طوباس بهدم 59 منشأة، والخليل بهدم 39 منشأة، ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة.

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ونقل التقرير عن رئيس الهيئة مؤيد شعبان قوله إن سلطات الاحتلال وزّعت 46 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية، في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني، والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية.

وعلى صعيد الاستيطان، ذكر شعبان أن سلطات الاحتلال درست الشهر الماضي 27 مخططا لصالح المستوطنات، وداخل حدود بلدية القدس، مشيرا إلى أن تلك المخططات استهدفت ما مجموعه 3030 دونما من أراضي الفلسطينيين.

وبيّن رئيس الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1693 اعتداء في أبريل/نيسان، بينها 341 اعتداء من المستوطنين، وتنوعت بين هجمات مسلحة على قرى وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار واستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى محاولة المستوطنين إقامة 10 بؤر استعمارية جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي.

مجزرة هدم جديدة قادمة.. جيش الاحتلال يعلن نيته هدم 58 بناية ومنزلاً في مخيم طولكرم و48 بناية ومنزلاً بمخيم نور شمس بالضفة الغربية. pic.twitter.com/j4iKQqWPvs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 1, 2025

واليوم، قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية والقدس الشرقية إن قوات الأمن الإسرائيلية أصدرت مزيدا من أوامر الهدم داخل مخيمي طولكرم ونور شمس.

وحذر مدير الأونروا من أن تنفيذ تلك الأوامر سيعمّق التهجير القسري في شمال الضفة الغربية، داعيا إلى وقف تلك الهجمات والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم بكرامة وأمان.

وبالتوازي مع عدوانه على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين بالضفة، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.