الإمارات ترحب برفض العدل الدولية شكوى السودان

رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي دعوى رفعها السودان على الإمارات بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية بإقليم دارفور. وقد رحبت الإمارات بالقرار، وقالت إن الادعاءات الموجهة لها لا أساس لها من الصحة.

وقالت المحكمة في قرارها، اليوم الاثنين، إنها لا تتمتع بالاختصاص القضائي للبت في القضية التي تقدم بها السودان في 5 مارس/آذار الماضي.

وأعربت المحكمة في الوقت نفسه عن "بالغ القلق إزاء المأساة الإنسانية في السودان التي تشكل خلفية للنزاع القائم".

ونددت بـ"الآثار المدمرة للنزاع العنيف وبزهق الأرواح وبمعاناة لا توصف".

من جانبها، رحبت الإمارات بقرار المحكمة، وقالت إنه وبناء عليه "سيتم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها رسميا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي المقابل قال وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر "إن القضية ضد الإمارات لن تتوقف عند محطة محكمة العدل الدولية التي أوقفت النظر في القضية لأسباب إجرائية وليس جوهرية، بل ستطرق باب محاكم دولية أخرى تقبل مثل هذه الدعاوى".

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون شخص على الأقل، بينما تعاني بعض المناطق المجاعة، وسط "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.