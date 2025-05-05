إصلاح الاقتصاد الألماني التحدي الأبرز أمام حكومة ميرتس

تعهد السياسي الألماني المحافظ فريدريك ميرتس اليوم بالتحرك سريعا لإصلاح أكبر اقتصاد في أوروبا، وذلك قبل يوم واحد من أدائه اليمين مستشارا ورئيسا للائتلاف الحاكم الجديد.

ووقع ميرتس -الذي ينتمي إلى كتلة المحافظين (الاتحاد الاجتماعي المسيحي/الاتحاد الديمقراطي المسيحي) الفائزة بالصدارة في انتخابات فبراير/شباط الماضي، مع قادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي على اتفاق الائتلاف الذي يحدد خططهم للسنوات الأربع المقبلة.

ويتطلع الحزبان إلى إنعاش نمو الاقتصاد في وقت تنذر فيه حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعام جديد من الركود. كما يخططان لزيادة الإنفاق الدفاعي وسط توتر في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال ميرتس "اعتبارا من الغد، سيكون لديكم حكومة عازمة على دفع ألمانيا إلى الأمام من خلال الإصلاحات والاستثمارات"، مضيفا أن صوت الحكومة الجديدة سيكون "مسموعا في أوروبا والعالم"، وذلك بعد أن أدى انهيار الائتلاف الثلاثي للمستشار أولاف شولتس المنتهية ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى فراغ سياسي في قلب أوروبا.

مناصب وزارية

وذكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي في وقت سابق اليوم أن بوريس بيستوريوس (65 عاما) سيظل وزيرا للدفاع، وذلك ضمن إعلان الحزب لمرشحيه في الائتلاف الجديد. وقال الحزب بالفعل الأسبوع الماضي إن لارس كلينغبايل (47 عاما) سيتولى منصب وزير المالية.

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وسيكون بيستوريوس -وهو السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا- الوزير الوحيد من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يحتفظ بمنصبه في الائتلاف الجديد بعد أن سجل الحزب أسوأ نتيجة له على الإطلاق في الانتخابات التي أجريت في 23 فبراير/شباط.

ومن المقرّر أن ينتخب النواب في البرلمان (بوندستاغ) ميرتس (69 عاما) رسميا مستشارا الثلاثاء، بعد فوز معسكره المحافظ في الانتخابات التشريعية في 23 فبراير/شباط الماضي.