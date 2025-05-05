هجوم أوكراني بكورسك والناتو يسعى لتزويد كييف بمنظومات باتريوت إضافية

شنت قوات أوكرانية، اليوم الاثنين، هجوما داخل منطقة كورسك غرب روسيا باستخدام مركبات مدرعة لعبور الحدود وحقول الألغام، في حين يبحث حلف شمال الأطلسي (الناتو) تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "باتريوت".

وذكر المدون العسكري الروسي "آر في فوينكور" على منصة تلغرام أن القوات الأوكرانية فجرت جسورا بصواريخ ليلية وبدأت بالتوغل في الصباح بمركبات مدرعة وأخرى مخصصة لإزالة الألغام وسط اشتباكات عنيفة على الحدود.

من جهتها، قالت قناة روسيا اليوم إن "قوات خاصة ووحدات روسية أخرى تصدوا لمحاولة توغل جديدة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، حيث تمكنت الطائرات المسيرة والقصف المدفعي الدقيق من منع تسلل قوات كييف وهزيمتها".

وكان رئيس أركان الجيش الروسي قد أعلن الشهر الماضي إنهاء أكبر توغل أوكراني منذ الحرب العالمية الثانية، بعد طرد القوات الأوكرانية من كورسك، وإنشاء منطقة عازلة داخل منطقة سومي الأوكرانية المجاورة.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف -أمس الأحد- وحدة قيادة الطائرات المسيرة الروسية قرب قرية تيوتكينو في كورسك، وهي المنطقة التي تحاول كييف التقدم نحوها، وفق مدونين عسكريين روس.

إعلان

تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وشركاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يناقشون تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "باتريوت"، في ظل تزايد الحاجة الأوكرانية لإسقاط الصواريخ الروسية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن واشنطن تخطط لإرسال منظومة "باتريوت" من مخزونها في إسرائيل بعد تحديثها، بينما يناقش الحلفاء خيارات لوجستية في ألمانيا أو اليونان لتأمين نقل المنظومات الإضافية.

ويذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقش هذه المسألة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقاء جمعهما على هامش جنازة البابا فرانشيسكو في الفاتيكان الشهر الماضي.

وأكد زيلينسكي سابقا استعداد كييف لشراء 10 وحدات من منظومة "باتريوت". وحسب موقع "ديفينس إكسبريس" الأوكراني، تمتلك أوكرانيا حاليا 7 أنظمة باتريوت قيد التشغيل حتى أبريل/نيسان الماضي.

ورغم تداول اسم اليونان كمزود محتمل، نفت أثينا مشاركتها في أي خطة لتسليم أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا، مؤكدة أن خلافاتها الأمنية مع تركيا تجعل هذه الخطوة غير واردة.

وقال مسؤول من الحكومة اليونانية لرويترز "لا مجال لأن تزود اليونان أوكرانيا بأنظمة باتريوت".