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أجساد هزيلة وأعين غائرة.. أطفال غزة أول ضحايا المجاعة

مدة الفيديو 03 دقيقة 16 ثانية 03:16
5/5/2025-|آخر تحديث: 5/5/202507:10 م (توقيت مكة)

في أزقة قطاع غزة التي تحولت إلى ركام، وبين البيوت المدمرة والملاجئ المكتظة، تبرز مأساة إنسانية تتجاوز حدود الاحتمال، مأساة يدفع ثمنها الأضعف: أطفال القطاع.

وبعد شهرين من الحصار الإسرائيلي الكامل على تدفقات المساعدات الإنسانية، تتهاوى تدريجيا منظومة الحياة، وتلوح المجاعة واقعا لا احتمالا.

ففي مستشفى بمدينة غزة، توفيت الطفلة جنان السكافي، عمرها أربعة أشهر، بعد معاناة من سوء التغذية.

Family members of four-month-old Jinan al-Skafy, who died at a Gaza City hospital due to malnutrition, hug their child's clothes and browse her photos at the hospital as they mourn her. "She was four-month-old and her weight was 2,8 kg," explains her mother Aya, who added that the necessary baby formula and medicine are not available in the market. Israel strictly controls all inflows of international aid vital for the 2.4 million Palestinians in the Gaza Strip. It halted aid deliveries to Gaza on March 2, days before the collapse of a ceasefire. Since the start of the blockade, the United Nations has repeatedly warned of the humanitarian catastrophe on the ground, with famine again looming. IMAGES AND SOUNDBITES
الطفلة جنان السكافي توفيت في مستشفى بغزة من المجاعة وسوء التغذية الحاد (الفرنسية)

وتقول والدتها، إن وزنها لم يتجاوز 2.8 كيلوغرام، وإنها لم تستطع تأمين الحليب أو الدواء الضروري لها في ظل انقطاع شبه تام للمواد الأساسية.

Family members of four-month-old Jinan al-Skafy, who died at a Gaza City hospital due to malnutrition, hug their child's clothes and browse her photos at the hospital as they mourn her. "She was four-month-old and her weight was 2,8 kg," explains her mother Aya, who added that the necessary baby formula and medicine are not available in the market. Israel strictly controls all inflows of international aid vital for the 2.4 million Palestinians in the Gaza Strip. It halted aid deliveries to Gaza on March 2, days before the collapse of a ceasefire. Since the start of the blockade, the United Nations has repeatedly warned of the humanitarian catastrophe on the ground, with famine again looming. IMAGES AND SOUNDBITES
آية والدة جنان عجزت عن تأمين الحليب والدواء في ظل الحصار الكامل (الفرنسية)

ولم تكن حالة جنان فريدة، بل واحدة من حالات متزايدة لأطفال في غزة يقضون جوعا ومن نقص الرعاية الصحية.

وفي حي آخر من المدينة، ترقد الطفلة رهف، البالغة من العمر 12 عاما، وقد أنهكها الجوع وسوء التغذية حتى لم تعد قادرة على النهوض من فراشها.

Shuruq Ayyad consoles her 12-year-old daughter Rahaf, who is suffering from malnutrition, at a school-turned-shelter in al-Rimal in central Gaza City on May 4, 2025.
الطفلة رهف، ذات الثانية عشرة، ترقد جائعة ولا تقوى على الحركة (الفرنسية)

وكانت والدتها، شروق أياد، تحدّق في وجهها العاجز وتقول بصوت مكسور: "تموت ابنتي أمام عيني، ولا أستطيع أن أفعل لها شيئا. لا دواء، لا غذاء، ولا حتى ماء".

وحالة رهف أصبحت تجسيدا مؤلمًا لما تعيشه آلاف الأسر في قطاع غزة، حيث لم تعد الأمهات تملك شيئا لحماية أطفالهن من الموت البطيء.

Shuruq Ayyad and her 12-year-old daughter Rahaf, who is suffering from malnutrition, look at medical reports at a school-turned-shelter in al-Rimal in central Gaza City on May 4, 2025.
الأم شروق أياد ترى ابنتها تموت أمام عينيها دون أن تتمكن من مساعدتها (الفرنسية)

وفي مستشفى بمدينة خان يونس، يرقد الطفل أسامة، البالغ من العمر خمس سنوات، وقد برزت أضلعه بشكل مؤلم بسبب معاناته من سوء تغذية حاد.

Osama al-Raqab, 5, whose mother says his cystic fibrosis has worsened since the start of the war due to the lack of meat, fish and enzyme tablets to help him digest food, is being treated at the malnutrition clinic in Nasser hospital, Khan Younis, Gaza, on Thursday, May 1, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
بسبب سوء التغذية وتفشي المجاعة في قطاع غزة يعيش الطفل أسامة الرقب معاناة أكبر من عمره (أسوشيتد برس)

وتقول والدته، منى الرقّب، إن وزن طفلها انخفض بشكل كبير بعد أكثر من خمسين يوما من الحصار الإسرائيلي الكامل، الذي منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، وتوضح أن "لا شيء متوفر، حتى أبسط المواد الأساسية إن وُجدت، تباع بأسعار خيالية".

Mona al-Raqab lifts the shirt of her 5-year-old son, Osama al-Raqab, revealing signs of malnutrition and worsening cystic fibrosis, exacerbated since the start of the war by the shortage of meat, fish, and enzyme tablets needed to help him digest food, as he receives treatment at the malnutrition clinic in Nasser hospital, Khan Younis, Gaza Strip, Thursday, May 1, 2025(AP Photo/Abdel Kareem Hana)
الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من الجوع وانهيار النظام الصحي (أسوشيتد برس)

وحالة أسامة ليست سوى مثال آخر على الواقع القاسي الذي يعيشه أطفال غزة، حيث يتحول الحصار من إجراء عسكري إلى سلاحٍ يحرم الأطفال من حقهم في الحياة، ويتركهم في مواجهة الجوع بلا حماية.

Rahma al-Qadi takes care for her 7-month-old daughter Sama, who was born with Down syndrome and suffers from malnutrition, at the malnutrition clinic in Nasser hospital, Khan Younis, Gaza, Thursday, May 1, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
مخازن الغذاء في غزة نفدت بالكامل بعد شهرين من منع دخول المساعدات (أسوشيتد برس)

وتتوالى التحذيرات من منظمات الإغاثة الدولية من أن الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار الكامل، وأعلن برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزوناته الغذائية، وأغلق 25 مخبزا كان يدعمها، إلى جانب توقف غالبية المطابخ المجتمعية.

Shuruq Ayyad shows off the protruding ribs of her 12-year-old daughter Rahaf at a school-turned-shelter in al-Rimal in central Gaza City on May 4, 2025.
المنظمات الدولية تحذر من مجاعة جماعية وانهيار إنساني شامل في غزة (الفرنسية)

ومع غياب هذه الخدمات، يُترك السكان إلى مصيرهم في مواجهة الجوع والعطش، وفي شوارع المدينة، أصبح مشهد الناس المتزاحمين حول شاحنات المياه القليلة مشهدا يوميا، وسط مشادات يائسة للحصول على القليل من الماء.

ويؤكد مسؤولون إنسانيون أن الأطفال هم الضحايا الأبرز للحصار المستمر، حيث يفتقرون إلى الغذاء العلاجي والأدوية الأساسية.

وفي ظل استمرار القصف، وغياب الغذاء، وتوقف الرعاية، لم يعد الموت في غزة فعلا مباشرا للحرب فقط، بل للجوع والعطش وانهيار الأمل.

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المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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