هجوم روسي على كييف وأوكرانيا تعلن إسقاط مقاتلة بزورق مسيّر

قالت أوكرانيا إن روسيا شنت خلال الليلة الماضية هجوما على كييف بالطائرات المسيرة أصيب فيه 11 شخصا بينهم فتيان ولحقت أضرار بعدة مبان سكنية وممتلكات، في حين أسقطت كييف مقاتلة روسية بصاروخ أطلق من زورق مسيّر.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- إن 11 شخصا أصيبوا بجروح بعد سقوط حطام الطائرات المسيرة، كما اشتعلت حرائق في مبانٍ سكنية بمنطقتي أوبولونسكي وسفياتوشينسكي في كييف.

وفي منطقة أخرى، اشتعلت النيران في 3 منازل خاصة، كما احتاجت 3 نساء للرعاية الطبية وتلقين العلاج في مكان الحادث.

وأضاف تكاتشينكو أن النيران اشتعلت في عدة سيارات بجميع أنحاء المدينة أيضا بسبب حطام الطائرات المسيرة المتساقط.

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو -عبر تطبيق تلغرام- إن فرق الإسعاف استدعيت إلى منطقة سفياتوشينسكي لتقديم المساعدة.

وأفاد شهود لوكالة رويترز بأنهم سمعوا عدة انفجارات في ما بدا أنها ناجمة عن عمل أنظمة الدفاع الجوي.

ودوت صفارات الإنذار في الأجزاء الشرقية والوسطى من أوكرانيا خلال الليل. ولم ترد معلومات بعد عن النطاق الكامل للهجوم. ولم يصدر أي تعليق من موسكو.

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زورق مسيّر

وأمس السبت، قالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إن أوكرانيا دمرت مقاتلة روسية من طراز "سو-30" باستخدام صاروخ أطلقه زورق مسير، في حين ذكرت أنه أول إسقاط لطائرة مقاتلة في العالم بزورق مسير.

وأضافت الوكالة -في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي- أن المقاتلة أسقطتها وحدة مخابرات عسكرية تسمى "المجموعة 13" في البحر بالقرب من نوفوروسيسك، وهي مدينة ساحلية روسية كبيرة مطلة على البحر الأسود.

وحسب وكالة رويترز، فإن الزوارق الأوكرانية المسيرة، التي تعد أرخص بكثير وأصغر حجما من السفن التقليدية، تحدث دمارا كبيرا في أسطول البحر الأسود الروسي.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على تصريح أوكرانيا، لكن مدونا روسيا موثوقا -يُعتقد أنه مقرب من الوزارة- قال إن الطائرة أُسقطت.

وقال المدون المعروف باسم رايبار على تطبيق تلغرام إن "مقاتلة من طراز سو-30 أُسقطت بصاروخ من الجانب الأوكراني على بعد 50 كيلومترا غربي نوفوروسيسك. وأُسقطت من زورق مسير مجهز بصاروخ سطح-جو من طراز آر-73".