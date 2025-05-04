مظاهرات في مالي تطالب بالعودة للحكم المدني

تظاهر مئات الأشخاص في باماكو أمس السبت استجابةً لدعوة وجّهها تحالف الأحزاب السياسية المعارضة للمجلس العسكري الانتقالي في مالي الذي يحكم البلاد منذ سنة 2021.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ"الحرية والديمقراطية" وإجراء الانتخابات التي كان المجلس قد أعلن أنها ستنظم في مارس/آذار 2024، قبل أن يعلن أن أولوياته تتركّز على بسط الأمن ومحاربة الإرهاب والحركات المسلحة.

وتأتي هذه المظاهرة بعد أسبوع من مشاورات وطنية نظمتها القوى الداعمة لرئيس المجلس العسكري، وقاطعتها المعارضة السياسية.

واقترحت المشاورات حلّ الأحزاب السياسية وإلغاء القانون المنظّم لها، كما قدّمت توصيات بتنصيب رئيس المجلس العسكري الجنرال عاصيمي غويتا رئيسا انتقاليا لمرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات.

وتتزامن المقترحات التي قدّمها أنصار المجلس العسكري في مالي مع إقرار إجراءات مماثلة في بوركينا فاسو والنيجر، حيث تم حلّ الأحزاب السياسية وتنصيب الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا انتقاليا لمدة 5 سنوات في النيجر.

ورغم أن المظاهرة أمس السبت قمعتها قوات الأمن، فإنها لم تشهد وقوع حوادث أو إصابات، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.