مؤيد ترامب يتصدر نتائج انتخابات الرئاسة في رومانيا

تصدر مرشح أقصى اليمين جورج سيميون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا اليوم الأحد، وفق ما أظهرته استطلاعات آراء الناخبين عقب إغلاق صناديق الاقتراع، بعد 5 أشهر من إلغاء المحكمة الدستورية للتصويت في حدث نادر بأوروبا.

ووصفت وكالة رويترز للأنباء هذه الانتخابات بأنها اختبار لصعود التيار القومي داخل الاتحاد الأوروبي على طريقة دونالد ترامب في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن فوز سيميون قد يعزل رومانيا عن شركائها في الاتحاد وفي حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وحصل سيميون زعيم "التحالف من أجل وحدة الرومانيين" على ما بين 30 و33% من الأصوات، متقدما على مرشح الائتلاف الحاكم المؤيد لأوروبا كرين أنتونيسكو ورئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان اللذين حققا نتيجة متقاربة تتراوح بين 21 و23% وفق الاستطلاعات.

وقال الزعيم اليميني بعد نشر هذه النتائج إن "هذا ليس مجرد انتصار انتخابي، بل هو انتصار للكرامة الرومانية. إنه انتصار لأولئك الذين لم يفقدوا الأمل، لأولئك الذين لا يزالون يؤمنون برومانيا بلدا حرا وموقرا ذا سيادة".

ويعارض سيميون (38 عاما) تقديم المساعدات العسكرية للجارة أوكرانيا وينتقد قيادة الاتحاد الأوروبي ويقول إنه مؤيد لتيار "أميركا عظيمة من جديد" الذي يمثله الرئيس دونالد ترامب.

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وكانت المحكمة الدستورية في رومانيا قد ألغت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي على ضوء مزاعم بوقوع تدخل روسي لصالح مرشح أقصى اليمين آنذاك كالين جورجسكو الذي منع من الترشح مجددا.