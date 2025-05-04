في يوم الصحافة العالمي.. الجزيرة تكرم شهداءها وتطالب بالعدالة

نظّمت شبكة الجزيرة الإعلامية وقفة تضامنية مع عائلات صحفييها الذين استشهدوا أثناء تغطيتهم للنزاعات والحروب عبر العالم، لا سيما في قطاع غزة؛ وتخليدا لذكراهم.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو/أيار من كل عام.

وجاءت الوقفة لإحياء ذكرى شهداء الجزيرة الذين قضوا في تغطيتهم لأحداث ميدانية سابقة أو أولئك الذين قضوا خلال تغطية الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 200 صحفي حتى الآن.

وشهداء الجزيرة الذين قضوا في تلك التغطيات هم: طارق أيوب، رشيد والي، علي الجابر، محمد مسالمة، حسين عباس، محمد عبد الجليل القاسم، مهران الديري، محمد الأصفر، زكريا إبراهيم، إبراهيم العمر، مبارك العبادي، شيرين أبو عاقلة، سامر أبو دقة، حمزة الدحدوح، إسماعيل الغول، أحمد اللوح، وحسام الشبات.

وأكد المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق، بالمناسبة، أن تكريم شهداء الجزيرة يمثل جزءا من رسالتها الإعلامية والإنسانية، مشددا على دعم أسر الصحفيين ومواصلة مساندتهم من دون قيد أو شرط.

كما نبه سواق إلى أهمية تدريب الصحفيين على الأمن والسلامة في البيئات الخطرة، وتوعية المجتمع الدولي بمعايير القانون الدولي الإنساني وأهمية حماية الصحفيين.

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وأثنى على جهود مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان في إشاعة الوعي بمعايير القانون الدولي الإنساني وحرية الصحافة على وجه الخصوص. وختم بالتأكيد على أن الصحافة ليست جريمة، بل قتل الصحافيين هو الجريمة الكبرى.

من جهته، أكد مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، سامي الحاج، التزام المركز بالدفاع عن الصحفيين والتضامن معهم في وجه التحديات والتهديدات المستمرة التي يواجهونها أثناء أداء عملهم. ودعا إلى ملاحقة المتورطين في قتل الصحفيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

واستضافت الوقفة فاطمة طارق أيوب، وهي بنت أول شهيد للجزيرة: الصحفي طارق أيوب، الذي استشهد في قصف مباشر على مكتب القناة في العراق سنة 2003.

وقالت فاطمة إنها تتقاسم الحزن ومشاعر الفقد مع أبناء كل الصحفيين الذين قضوا أثناء تأديتهم واجبهم المهني، وركزت بالخصوص على صحفيي الجزيرة الذين استشهدوا خلال تغطية الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.

وطالبت فاطمة بالانحياز التام لحقوق الصحفيين ولحمايتهم، وبملاحقة قاتليهم وبضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي إطار جهوده ضمن الحملة العالمية لوقف قتل الصحفيين، أكد مركز الجزيرة للحريات على مواصلة النضال والمشاركة الحثيثة في هذه الحملة من خلال الدفاع والمناصرة والمتابعة لقضايا صحفيي الجزيرة خاصة وصحفيي العالم الذين يتم استهدافهم بالقتل أو بالتهديد والتنكيل خلال تأديتهم لمهنتهم.