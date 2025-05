غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يهدد حرية الصحافة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم السبت- من أن الذكاء الاصطناعي يمثل "تهديدا خطيرا" لحرية الصحافة.

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/أيار من كل عام أشار غوتيريش إلى أن "حرية الصحافة باتت تحت تهديد غير مسبوق".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم حرية التعبير أو يقمعها، الخوارزميات المتحيزة والأكاذيب الفاضحة وخطابات الكراهية هي ألغام مزروعة في الفضاء الإلكتروني".

