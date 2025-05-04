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غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يهدد حرية الصحافة

UN Secretary General Antonio Guterres delivers a speech during a United Nations General Assembly to discuss the situation in Middle East at the UN headquarters in New York City on April 29, 2025.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الفرنسية)
4/5/2025

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم السبت- من أن الذكاء الاصطناعي يمثل "تهديدا خطيرا" لحرية الصحافة.

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/أيار من كل عام أشار غوتيريش إلى أن "حرية الصحافة باتت تحت تهديد غير مسبوق".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم حرية التعبير أو يقمعها، الخوارزميات المتحيزة والأكاذيب الفاضحة وخطابات الكراهية هي ألغام مزروعة في الفضاء الإلكتروني".

وشدد غوتيريش على أن أفضل وسيلة لمواجهة التهديدات الرقمية هي الاعتماد على الحقائق المثبتة، مشيرا إلى أهمية الصحافة القائمة على الدقة والحياد.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 1993 اعتماد 3 مايو/أيار يوما عالميا لحرية الصحافة.

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المصدر : وكالة الأناضول

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