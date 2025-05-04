الاحتلال يقر بمقتل وإصابة جنود في رفح ويسعى لتوسيع عملياته في غزة

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي وإصابة أربعة آخرين من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة إثر تفجير نفق في رفح جنوبي غزة، موازاة مع سعي الاحتلال لتوسيع عملياته البرية في القطاع.

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مصادر أن الجنديين قتلا بعد تفجير عين نفق كانوا يفحصونه، بينما أعلنت مصادر إسرائيلية إصابة جنديين خلال اشتباكات في قطاع غزة صباح اليوم.

من جهته، أعرب وزير الدفاع عن وقوفه مع عائلات الجنود القتلى في رفح في هذه الأوقات الصعبة، حسب تعبيره.

أوامر استدعاء

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين عسكريين أن الجيش الإسرائيلي بدأ مساء أمس السبت إرسال عشرات الآلاف من أوامر استدعاء قوات الاحتياط الطارئة، استعدادا لتوسيع نطاق عمليته البرية في غزة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن جندي احتياط أن عددا كبيرا من الجنود أصبحوا يتهربون من الخدمة العسكرية مؤخرا ويبحثون عن أعذار.

وبحسب جندي في الاحتياط، فإن المقربين الذين دعموا الحرب يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول يدعون الجنود اليوم للتهرب من الخدمة العسكرية.

شهداء

في المقابل، استُشهد 6 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين.

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وفي خان يونس أيضا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مواطنة وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة حي الأمل غربي المدينة، كما استشهد شخص آخر وأصيب آخرون إثر قصف استهدف خيمة نازحين بمنطقة واد صابر جنوبي بلدة عبسان الكبيرة.

وخلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قطاع غزة، أكثر من 170 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.