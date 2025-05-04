الجيش الإسرائيلي: منظومتا ثاد وحيتس فشلتا باعتراض الصاروخ الحوثي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد أن نتائج تحقيق سلاح الجو تشير إلى أن منظومة ثاد الأميركية أخطأت الصاروخ اليمني الذي ضرب اليوم مطار بن غوريون الدولي الرئيسي قرب تل أبيب، وأن خللا حصل في الصاروخ الاعتراضي وليس في بطارية منظومة حيتس الإسرائيلية.

كما أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي أن تحقيقات أولية أظهرت أن عدم اعتراض الصاروخ اليمني نجم عن خلل في الصاروخ الاعتراضي، مشيرا إلى عدم وجود إخفاق في رصد الصاروخ وأداء منظومة الدفاع والإنذار.

وشدد المتحدث على أن سلاح الجو اعترض منذ بداية الحرب عشرات الصواريخ من اليمن بنسبة تجاوزت 95%.

وقد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحوثيين ومن وصفهم بداعميهم في إيران، ردا على استهداف مطار بن غوريون.

وقال -عقب مشاورات أمنية- إن الرد سيكون في الوقت والمكان اللذين تختارهما إسرائيل، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب محق تماما بأن هجمات الحوثيين تنطلق من إيران.

كما توالت إعلانات شركات طيران عالمية عن تعليق أو إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب بعد الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون.

وكان الإعلام الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون.

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجه فيه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

كما أوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ "كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة".

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بإصابة 8 أشخاص إثر انفجارات جراء سقوط الصاروخ في مطار بن غوريون.