نتنياهو يتوعد الحوثيين ويتحدث عن خطته بشأن غزة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأحد- جماعة الحوثي بضربات على مراحل ردا على استهدافهم مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وقال إن الحرب على غزة ستنتهي عندما يتحقق "نصر مطلق".

وقال نتنياهو -في كلمة مصورة عبر قناته على تطبيق تلغرام- إن العمل ضد الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة.

وأضاف أن إسرائيل تحركت ضد الحوثيين في الماضي وستتحرك في المستقبل أيضا، مشيرا إلى أن حكومته تنسق مع الإدارة الأميركية بهذا الشأن.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ساعات من سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن في مطار بن غوريون.

وكانت إسرائيل شنت العام الماضي غارات على منشآت حيوية في اليمن، خاصة منها موانئ الحديدة، وذلك بذريعة الرد على هجمات صاروخية للحوثيين.

آخرها هجوم اليوم على مطار بن غوريون.. أبرز عمليات جماعة "أنصار الله" في #اليمن ضد إسرائيل خلال العام الحالي | تقرير: أزهار أحمد#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/TGatK6pomH — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 4, 2025

"نصر مطلق"

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب على غزة ستنتهي عندما تحقق إسرائيل "نصرا كاملا ومطلقا".

وتحدث نتنياهو عن خطة بشأن غزة تقوم على "الحسم" وعدم بقاء حركة حماس.

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واعتبر أن الضغط العسكري "نجح وسينجح حتما" في إعادة "المخطوفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو إن إسرائيل استعادت 80% من المحتجزين وستعيد الباقين عبر استمرار الضغط العسكري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت توسيع الهجمات على غزة بذريعة الضغط على حماس لتقديم تنازلات تفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

من جهة أخرى، انتقد نتنياهو الدعوات إلى العصيان في الجيش، قائلا إنها تشجع أعداء إسرائيل.