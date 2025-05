ترامب يجيب على تساؤلات بشأن الولاية الثالثة

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية بوجود قيود تحول دون سعيه لولاية رئاسية ثالثة، كما أجاب عن تساؤلات بشأن جهوده في الملف النووي الإيراني والحرب في أوكرانيا.

وقال خلال المقابلة -التي بثت الشبكة مقتطفات منها اليوم الأحد- إنه لم يعقد أي اجتماعات رسمية بشأن تحديد مسار لولاية ثالثة، علما بأن الدستور الأميركي الحالي لا يجيز الترشح لولاية ثالثة.

وأضاف ترامب -الذي كان قد طرح الفكرة علنا في السابق- أن "هذا ليس أمرا أتطلع إلى القيام به… أتطلع إلى أن أحظى بـ4 سنوات عظيمة وأسلم الرئاسة لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا عظيما ليقودها إلى الأمام".

وتحدث الرئيس الأميركي أيضا عن خطته لتنظيم عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش والذي يتزامن مع يوم مولده في 14 يونيو/حزيران.

وقال ترامب "يتصادف أن يوم مولدي يقع في يوم العَلم. أتطلع إليه على أنه يوم العلم، وليس بالضرورة يوم مولدي. أحدهم جمع بين الأمرين، لكن لا. أعتقد أننا سنقوم بالأمر في 14 يونيو. إنه أمر هام جدا".

