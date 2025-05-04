العثور على قنبلة موقوتة بتل أبيب والشرطة الإسرائيلية تستنفر

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن خبراء المتفجرات يحاولون تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها في شارع تل أبيب، ويتعاملون مع جسم مشبوه، مؤكدة وجود أسلحة أيضا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم إغلاق شارع 431 قرب ريشون لتسيون جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مشبوه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عن العثور على قنبلة موقوتة ملفوفة بالعلم الإسرائيلي في جنوب تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة استنفرت قواتها، ودفعت بتعزيزات نحو المنطقة، بينما أظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اختناقا مروريا لسيارات المدنيين بعد إغلاق السلطات لشارع 431 جنوبي تل أبيب.