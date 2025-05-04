إصابات وتعليق رحلات بعد صاروخ من اليمن على مطار بن غوريون

قال إعلام إسرائيلي اليوم الأحد إن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي تفتح تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون في حين أفاد الإسعاف الإسرائيلي بتسجيل عدة إصابات نتيجة الانفجار.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا، في وقت توجه ملايين الإسرائيليين فرارا إلى الملاجئ.

إذاعة الجيش عن مصدر عسكري أن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ "كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة".

بدورها وجهت الشرطة الإسرائيلية بمنع التوجه نحو مطار بن غوريون فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون.

وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات في محيط مطار بن غوريون جراء صاروخ يمني، ووقف الرحلات القادمة والمغادرة من المطار#الأخبار pic.twitter.com/yTmebTrRoY — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 4, 2025

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كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني أن هناك مصابا جراء سقوط الصاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3، في حين وثقت منصات مشاهد قالت إنها للحظة سقوط الصاروخ.

عاجل| مشاهد أولية للحظة سقوط الصاروخ اليمني على مطار "بن غوريون" pic.twitter.com/WzHpUUgp9C — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2025

كما قال إعلام إسرائيلي إن القيادة الأمنية قلقة للغاية من الإخفاق في صد الصاروخ اليمني الذي استهدف مطار بن غوريون، مشيرا إلى أن هناك "مخاوف بإسرائيل من أن تقرر شركات طيران دولية تعليق رحلاتها بسبب استهداف مطار بن غوريون".

وسبق أن أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) سابقا استهدافها مطار بن غوريون الإسرائيلي، منها بصاروخ قالت إنه باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2″، مشيرة إلى أنها "حققت نجاحا وأدت لتوقف حركة الملاحة الجوية في المطار".