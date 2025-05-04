عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني: منظومتا ثاد الأميركية وآرو حيتس أخفقتا على ما يبدو باعتراض صاروخ يمني

عاجل | الشرطة الإسرائيلية: يمنع على الإسرائيليين التوجه نحو مطار بن غوريون

عاجل | الإسعاف الإسرائيلي: تسجيل عدة إصابات نتيجة موجة الانفجار قرب مطار بن غوريون

عاجل | القناة 13: قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي تفتح تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون

عاجل | يديعوت أحرونوت عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني: مصاب جراء سقوط الصاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3

عاجل | يسرائيل هيوم: ملايين الإسرائيليين يفرون إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

التفاصيل بعد قليل..